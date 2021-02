Siegen: Mann will Pfandbons stehlen und wird erwischt

Siegen. In einem Siegener Supermarkt will ein Mann eine Box mit Pfandbons knacken. Er wird erwischt und versucht zu fliehen.

Ein 42-jähriger Mann hat am Montag gegen 19.25 Uhr in einem Supermarkt in der Siegener Fludersbach eine Box aufgebrochen, in der sich Pfandbons befanden.

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Täter dabei und ertappte ihn auf frischer Tat, bevor er die Bons an sich nehmen konnte. Der Mann versuchte daraufhin, durch den Laden zu flüchten.

Im Kassenbereich konnte er gestoppt werden. Polizisten fertigten eine Strafanzeige und erteilten einen Platzverweis.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.