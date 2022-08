Siegen: Maria hat zum 2. Mal Blutkrebs – und braucht Hilfe

Kaan-Marienborn. Einen Monat vor ihrer geplanten Hochzeit wird bei der Siegenerin Maria erneut Blutkrebs diagnostiziert. Sie braucht eine Stammzellspende.

Die 31-jährige Maria aus Siegen hat Blutkrebs – zum zweiten Mal. Eine Stammzellspende ist ihre einzige Überlebenschance.

Bislang ist die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ erfolglos. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 13. August in der Weißtalhalle, Blumertsfeld 2, als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen.

Maria aus Siegen und Mahir wollten im Sommer heiraten. Foto: DKMS

Maria erkrankte im Sommer vergangenen Jahres erstmals an Blutkrebs. Es folgten Chemotherapien, die mit starken Nebenwirkungen verbunden waren. Sie kämpfte sich mit Erfolg durch die Therapie und konnte im Winter wieder zurück zu ihrer Familie.

Blutkrebs bei Siegenerin im Sommer wieder diagnostiziert

Maria war überglücklich und fing wieder an Pläne für die Zukunft zu schmieden. Dann der Schock: Der Blutkrebs ist zurück. Einen Monat vor ihrer Hochzeit – die Trauung mit Mahir war für August geplant – ist bei Maria erneut Blutkrebs diagnostiziert worden.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Mit dem eigenen Smartphone wird die Einverständniserklärung digital ausgefüllt. Beim Spender wird ein Wangenschleimhautabstrich per Wattestäbchen gemacht. Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Dateiregistrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen, teilt die DKMS mit.

