Die ehemalige Schwimmhalle der Uni Siegen befindet sich am Campus Adolf-Reichwein-Straße in unmittelbarer Nähe zum Audimax (achteckiger Gebäudeteil rechts).

Siegen. Das Schwimmbad der Uni Siegen nutzten auch zwei Grundschulen. Dann kam Russlands Überfall auf die Ukraine, die Hochschule musste Strom sparen.

Die Schwimmhalle der Universität Siegen am Campus Adolf-Reichwein-Straße (AR) steht seit rund anderthalb Jahren leer. Aktuell prüft die Hochschule mehrere Optionen, wie sich der Raum künftig nutzen lässt. Schwimmangebote im Rahmen des Hochschulsports finden seit Frühjahr 2022 entsprechend nicht mehr statt, teilt die Uni auf Anfrage mit.

Die ehemalige Schwimmhalle befindet sich am Hauptcampus auf dem Haardter Berg, in unmittelbarer Nähe zum Audimax. Für die Sanierung und den weiteren Betrieb hätte die Uni Siegen „erhebliche Investitionen“ tätigen müssen, so Pressesprecher André Zeppenfeld – mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und der folgenden Energiekrise hatte die Hochschule erhebliche Maßnahmen unternommen, um Strom zu sparen. Vor diesem Hintergrund habe man sich dagegen entschieden, das Schwimmbad betriebsbereit zu halten, man bedaure die dauerhafte Schließung sehr.

Zwei Grundschulen nutzten das Schwimmbad der Universität Siegen

Vor der Schließung wurde die Schwimmhalle im Rahmen der Lehre und des Hochschulsports eingesetzt, auch Vereine und Schulen aus der Umgebung nutzten es. Aktuelle Auswirkungen hat diese Entscheidung nicht. Zwar ist die Situation in der Siegener Bäderlandschaft nicht nur aufgrund anhaltender Personalknappheit angespannt – wie mehrfach berichtet soll das Löhrtorbad geschlossen, das Eiserfelder Bad saniert, in Weidenau ein größeres „Kompaktbad“ neu gebaut werden –, aber Auswirkungen auf das Schulschwimmen hat der Wegfall der universitären Anlage nicht: „Die beiden Grundschulen, die dort Schwimmunterricht hatten, gehen ins Hallenbad Weidenau, ohne Einschränkung“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit.

Laut einer aktuellen Anfrage der Grünen zum Sport- und Bäderausschuss hatten auch eine Schwimmschule und der Kreissportbund die Uni-Schwimmhalle genutzt.

