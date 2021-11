Siegen: Maske im Bus zum Trinken abgenommen – Pfefferspray

In Bussen gilt Maskenpflicht. Zum Trinken kann die Maske aber abgenommen werden (Archivbild).

Siegen. 19-Jähriger will im Bus in Siegen trinken, nimmt dazu die Maske ab. 44-Jähriger bittet ihn, die ordnungsgemäß aufzusetzen, es kommt zum Streit.

Weil ein 19-Jähriger im Bus seine Maske herunterzog, um etwas zu trinken, ist es zu einem Streit mit Handgemenge und dem Einsatz von Pfefferspray gekommen.

Am Donnerstagabend, 11. November, 19.30 Uhr, war es zu der Auseinandersetzung zwischen den Fahrgästen im Bereich Koblenzer Straße gekommen, teilt die Polizei am Freitag mit. Der 19-Jährige hatte während der Fahrt seine Maske heruntergezogen, um etwas zu trinken, „dies gefiel einem 44-jährigen Mitfahrer überhaupt nicht“, so die Beamten. Demnach bat er den 19-Jährigen, die Maske wieder ordnungsgemäß aufzuziehen.

Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung kam es zu Handgreiflichkeiten. Der 44-Jährige setzte laut Polizei Pfefferspray ein, im Gegenzug fügte ihm der 19-Jährige eine Platzwunde zu. Das Siegener Kriminalkommissariat 4 ermittelt gegen alle Beteiligten unter anderem wegen gefährlicher wechselseitiger Körperverletzung.

