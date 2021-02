Siegen: Medizinische Masken bei Rathausbesuch Pflicht

Medizinische oder FFP2-Masken sind in Siegen in Kürze bei Rathausbesuchen Pflicht.

Siegen. In Siegener Rathäusern müssen ab Montag medizinische oder FFP2-Masken getragen werden – auch während eines Termins.

Das Tragen einer medizinischen Schutzmaske in den städtischen Rathäusern in Siegen, Weidenau und Geisweid wie auch in den anderen städtischen Einrichtungen, beispielsweise der Stadtbibliothek, ist ab Montag, 15. Februar, verpflichtend.

Darauf weist die Stadt Siegen hin. Die Maskenpflicht erfüllen medizinische OP-Masken bzw. Atemschutzmasken nach FFP2-, KN95- oder N95-Standard. Sie gilt für Besucherinnen und Besucher im gesamten Dienstgebäude auch während eines Termins.

Siegen: Reaktion auf Bund-Länder-Runde

Mit dieser Anordnung reagiert die Stadt Siegen auf die am Mittwoch, 10. Februar, getroffenen Beschlüsse des Bund-Länder-Gesprächs und der dringenden Empfehlung zum Tragen von medizinischen Masken (OP-Masken bzw. Atemschutzmasken nach FFP2-Standard oder vergleichbar) in geschlossenen Innenräume zur Reduzierung des Infektionsgeschehen.

Die städtischen Rathäuser haben weiterhin nur vor vorheriger Terminvereinbarung geöffnet.

