Siegen: Mehr Arbeitslose, aber weiter viele offene Stellen

Siegen. Wieder mehr Jugendliche interessieren sich für eine Berufsausbildung – aber immer noch nicht genug.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kreis Siegen-Wittgenstein im Oktober gestiegen. Insgesamt waren 8.562 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 124 Personen oder 1,5 Prozent mehr. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 458 Personen oder 5,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote beträgt 5,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 5,2 Prozent.

„Gerade in unserer Region, in der das verarbeitende Gewerbe anteilig sehr hoch vertreten ist und damit viele Unternehmen beheimatet sind, die stark von dem konjunkturellen Geschehen abhängig sind, führen Inflation, steigende Zinsen, ein sinkendes Auftragsvolumen und zurückhaltender privater Konsum zu betriebswirtschaftlichen Unsicherheiten“, sagt Stephanie Krömer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Siegen. Dass in diesem Monat dennoch 731 neue Stellen gemeldet wurden, zeige, dass die jeweiligen Branchen und Unternehmen in der Region ganz unterschiedlich betroffen seien und „dass einige Betriebe zuversichtlich in die Zukunft blicken und mutig in benötigte Arbeits- und Fachkräfte investieren“. Die Beschäftigungslage sei stabil auf hohem Niveau.

Jugendliche streben kaufmännische Berufe an

Die Bilanz für das Ausbildungsjahr 2022/2023 fällt für den Agenturbezirk Siegen zweigeteilt aus: Einerseits konnte wieder mehr Ausbildungsinteresse bei den Jugendlichen geweckt werden. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Im landesweiten Vergleich sank sie dagegen. Auf 100 gemeldete Ausbildungsplätze kommen in Siegen-Wittgenstein durchschnittlich 64 Bewerber.

Die Top 10 der Ausbildungsberufe der Jugendlichen wird weiterhin von kaufmännischen Berufen angeführt. Auf Platz drei der beliebtesten Ausbildungsberufe im Agenturbezirk rangiert der Kfz-Mechatroniker für Pkw-Technik. Bei den gemeldeten Ausbildungsstellen dominieren Industriekauffrau und -kaufmann auf Platz 1, der Bereich Handel auf Platz 2 und 3. Gesucht werden Verkäuferinnen und Verkäufer und Einzelhandelskaufleute.

Arbeitsmarkt in Zahlen

Jugendarbeitslosigkeit: 1.111 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Agenturbezirk Siegen unter 25 Jahre alt. Im Vormonat waren dies noch 37 mehr und im gleichen Monat des Vorjahres 118 weniger arbeitslose junge Menschen. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit auf -3,2 Prozent zum vorherigen Monat bzw. +11,9 Prozent im Vorjahresvergleich.

Ältere Arbeitslose: Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat gesunken (-9 Personen oder - 0,2 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr sind es 3 Arbeitslose (0,1 Prozent) mehr. Insgesamt sind 4.136 Menschen ab 50 Jahre in der Arbeitsagentur Siegen betroffen.

Langzeitarbeitslose: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Agenturbezirk Siegen im Berichtsmonat gestiegen. 3.798 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, darunter zählen 83,0 Prozent (3.154 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 36 Langzeitarbeitslose mehr. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl dieser Arbeitslosen um 220 Personen.

Stellenangebot: Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 731 Stellen gemeldet (+53 zum Vormonat). Im Bestand befanden sich insgesamt 4.282 offene Stellen, 90 weniger als im Vormonat und 492 weniger als im Vorjahresmonat.

