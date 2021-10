Siegen: Mehr Hilfe zur Selbsthilfe für pflegende Angehörige

Weidenau. In Siegen gibt es nun ein „Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe“. Das KoPS möchte pflegende Angehörige und Pflegebedürftige gleichermaßen unterstützen.

Damit pflegende Angehörige mit ihrer oft belastenden und fordernden Situation nicht allein zurechtkommen müssen, wurden in den vergangenen Jahren mehrere Selbsthilfegruppen in Siegen-Wittgenstein ins Leben gerufen. Deren Engagement wird nun durch ein neues Angebot flankiert und gefördert: Kürzlich wurde für das Kreisgebiet ein Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe (KoPS) gegründet. Dessen Aufgaben bestehen darin, Menschen über die Pflegeselbsthilfeangebote zu informieren, Gruppen in ihrer Arbeit zu beraten sowie Akteurinnen und Akteure bei der Gründung von neuen Angeboten zu unterstützen. Träger des Kontaktbüros ist die Alzheimer Gesellschaft Siegen, die sich bereits seit vielen Jahren für die Interessen von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen einsetzt.

Um eine bessere Unterstützung und eine Stärkung von Pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen zu ermöglichen, fördern das Land Nordrhein-Westfalen und die Landesverbände der Pflegekassen die Kontaktbüros. „Überlastung, Isolation, Hilflosigkeit – Gefühle, die viele pflegende Angehörige kennen“, ist dazu in einer Mitteilung erläutert.

Siegen: Selbsthilfegruppen als Stütze für pflegende Angehörige – sofern sie hingehen

In Selbsthilfegruppen fänden Betroffene „die Möglichkeit zum Austausch mit Menschen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden“. Dies sei für viele Leute eine große Stütze: Einerseits können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von praktischen Erfahrungen anderer, beispielsweise in organisatorischen Fragen, profitieren. Andererseits können sie in einem geschützten Raum offen über Gefühle, Sorgen, Nöte sprechen – und dass mit Menschen, die diese nachempfinden und verstehen können.

Ansprechpartnerinnen und Info Ansprechpartnerinnen im Kontaktbüro: Stephanie Mülln und Stefanie Kremer, Weidenauer Straße 202, 0271/67 34 72 39; E- Mail: Pflegeselbsthilfe@alzheimer-siegen.de Weitere Informationen gibt es auf pflegeselbsthilfe.de und alzheimer- siegen.de

Die Zahl der Pflegebedürftigen nimmt stetig zu, wie es weiter heißt. Der überwiegende Anteil der pflegebedürftigen Menschen werde von Angehörigen im häuslichen Umfeld betreut. Allein in Nordrhein-Westfalen gebe es derzeit etwa eine Million pflegende Angehörige. Der Begriff „pflegende Angehörige“ werde „oft gleichgesetzt mit der unmittelbaren Tätigkeit der Pflege, wie beispielsweise Körperpflege, Kleiden oder Anreichen der Nahrung“, wie den Ausführungen weiter zu entnehmen ist. Dadurch fühlten sich viele vom Angebot der Pflegeselbsthilfe nicht angesprochen. Aber: „Die Betreuung, Versorgung und Pflege eines älteren Pflegebedürftigen oder eines Kindes betrifft alle Familienmitglieder, ob sie nun direkt pflegen und betreuen oder indirekt am Pflegegeschehen beteiligt sind.“

Pflegeselbsthilfegruppen in Siegen und Umgebung: Austausch und Gemeinschaftsgefühl

Die Pflege eines Angehörigen könne eine große Herausforderung und Belastung darstellen. Viele pflegende Angehörige fühlten sich mit der Situation überfordert und alleine gelassen. An diesem Punkt setzt das Angebot der Selbsthilfegruppen an. Deren Angebot richtet sich ausdrücklich auch an pflegebedürftige Menschen selbst, da auch sie von den Begegnungen und dem Austausch in der Runde profitieren könnten. Dank der vertrauensvollen Atmosphäre entstünde oft ein Gemeinschaftsgefühl, das seinerseits wertvoll ist – weil es den Menschen zeigt, dass sie nicht allein mit ihrer Situation sind.

