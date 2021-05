Siegen: Mehrere 100 Autos aus Poser-Szene auf Obi-Parkplatz

Der Obi-Parkplatz in Siegen-Weidenau gilt in der Poser-Szene als Treffpunkt – die Polizei ist immer wieder zu Kontrollen vor Ort. (Archivbild)

Siegen. Nach den Pfingsterfahrungen mit der Siegener Poser-Szene sperrt Polizei Obi-Parkplatz, trotzdem kommen hunderte Autos. Kontrolle eskaliert.

Bereits am Pfingstwochenende sorgten größere Autotreffen in Siegen für Polizeieinsätze. In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag mussten mehrere bekannte Treffpunkte geräumt werden.

Teilweise waren dort bis zu 300 Fahrzeuge zugegen. Daher wurden am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 29. bis 30. Mai, einzelne Parkplätze bereits im Vorfeld mit Absperrgittern und Baken sowie Verkehrszeichen in den Nachtstunden gesperrt. Dies hielt die Szene aber nicht davon ab, die Schilder und das Absperrgerät zur Seite zu räumen.

Polizei Siegen verhängt fast 100 Verwarngelder

So kam es in der Spitze wieder zu Ansammlungen von mehreren hundert Fahrzeugen am Samstagabend auf dem Obi-Parkplatz in Weidenau. Auch an anderen Treffpunkten fuhren die Fahrzeuge hin und her, teilweise hupend, und störten somit zahlreiche Anwohner.

Insgesamt verhängten die Beamtinnen und Beamten laut eigenen Angaben fast 100 Verwarnungsgelder. In drei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben werden.

19-Jähriger fährt in Siegen auf Polizistin los

In einem Fall eskalierte die Parkplatzräumung. Ein 19-jähriger PkwFahrer, der unter Drogeneinfluss stand, leistete Widerstand, indem er mit dem Fahrzeug auf eine Beamte losfuhr sowie im weiteren Verlauf versuchte, die Ordnungshüter unter anderem zu schlagen. Letztlich wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Die derzeitigen Überwachungen der Szenetreffs würden nicht ohne Grund vorgenommen, betont die Polizei. An den vergangenen Wochenenden legten die Beschwerdeanrufe teilweise die Leitstelle und den Notruf der Polizei lahm. Die Vielzahl der Beschwerden verdeutliche das Ausmaß der Störungen. Aus diesem Grund werd die Polizei auch weiterhin den Beschwerden nachgehen und ihre Maßnahmen treffen.

Die Polizei betont, dass sie nicht möchte, dass die Situation immer weiter eskaliere. Daher sei man auf Verständnis und auch auf die Mithilfe aus der Szene angewiesen.

