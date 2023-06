Siegen: Mehrere Autos stehen in Flammen – Brandstiftung?

Geisweid. Alarm in Geisweid: Gleich mehrere Autos brennen lichterloh. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Gleich mehrere brennende Pkw haben am späten Dienstagabend die Feuerwehr und Polizei in Geisweid beschäftigt. „Pkw-Brand am Gebäude“ lautete das Einsatzstichwort für die Einsatzstelle am Adalbert-Stifter-Weg. Vor Ort fand die Feuerwehr mehrere Autos, von denen einige im Vollbrand standen. An einem Toyota Yaris und einem Suzuki war erhebliche Schaden entstanden. An beiden Fahrzeugen waren die Scheiben geplatzt. Mittels Wasser und Schaum konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen und ablöschen. Im Anschluss wurden die Autobatterien abgeklemmt.

Die Polizei konnte vor Ort noch keine weiteren Angaben machen, erklärte jedoch, dass die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungen übernehmen werde. Gegenüber dieser Zeitung erklärte ein Beamter der Kreispolizeibehörde, dass Brandstiftung als mögliche Brandursache für das Feuer nicht ausgeschlossen werden könne. Bereits im letzten Jahr hatte kurz hintereinander es in der gleichen Straße mehrere Feuerwehreinsätze gegeben. In mindestens zwei Fällen war damals von vorsätzlicher Brandstiftung die Rede.

