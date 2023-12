Siegen: Mehrere Brücken wegen Prüfung gesperrt

Während der Prüfungen kommt es in Siegen zu Verkehrseinschränkungen.

Siegen Die Bahn macht Pause. Das nutzt Straßen NRW, um selbst den Zustand von Brücken in Siegen unter die Lupe zu nehmen.

Der Landesbetrieb Straßen NRW nutzt laut eigenen Angaben in der Nacht auf Freitag, 8. Dezember, eine Sperrpause der Bahn in Siegen, um die regulären Bauwerkprüfungen mehrerer Brücken in Siegen vorzunehmen. Dabei kommt es laut Behördenangaben zu Verkehrseinschränkungen.

HTS-Auffahrt Richtung Kreuztal bleibt frei

So wird die Talbrücke Eintracht von 20 Uhr bis 8 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Talbrücke Rinsenau ist von 22 Uhr bis 5 Uhr halbseitig dicht, es bleiben aber beide Fahrtrichtungen befahrbar.

Zwischen 22 und 5 Uhr wird die Abfahrt von der HTS aus Niederschelden kommend auf die Anschlussbrücke Rinsenau voll gesperrt. Die Auffahrt auf die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal bleibt dort möglich, heißt es weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland