Siegen: Mehrere Radfahrer stürzen und verletzten sich

Siegerland. In Siegen-Birlenbach gerät eine E-Bike-Fahrerin in eine Hecke und stürzt. Dann fährt ein Auto über ihren Arm. Das bleibt nicht der einzige Unfall.

Die ersten warmen Sonnenstrahlen lockten zahlreiche Radfahrer auf die Straße und in die Natur. Für nicht jeden endete die Ausfahrt ohne Blessuren.

Am Sonntagabend, 21. Februar, ist in Siegen-Birlenbach eine 60-jährige Frau mit dem E-Bike verunglückt. Sie befuhr mit dem Zweirad einen Gehweg an der Birlenbacher Straße. Dabei geriet sie mit dem Lenker in eine Hecke stürzte auf die Fahrbahn. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste die am Boden Liegende mit ihrem Wagen am Arm. Die 60-Jährige wurde schwer verletzt und kam in ein Siegener Krankenhaus.

Radfahrer in Kreuztal trägt Gesichtsverletzungen davon

Ebenfalls schwer verletzte sich am Sonntagabend ein 39-jähriger Radfahrer in Kreuztal. Er war talwärts auf der Straße Zum Wolfsloch unterwegs. An der Ecke Zum Erbstollen kam er vermutlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit dem Pedal die Bordsteinkante und stürzte. Der Helm verhinderte zwar Schlimmeres, dennoch trug der 39-Jährige Kopf- und Gesichtsverletzungen davon und musste in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden, so die Beamten.

Etwas glimpflicher ist am Sonntagmittag eine 60-jährige Radlerin in Netphen davon gekommen. Sie musste verkehrsbedingt auf der Leipziger Straße hinter einem geparkten Pkw halten. Beim Anfahren kam sie auf der abschüssigen Straße zu Fall und verletzte sich leicht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!