Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise.

Kriminalität Siegen: Meißel von Baustelle an Aral-Tankstelle gestohlen

Siegen. Mitarbeiter sichern in Siegen ein teures Arbeitsgerät, dennoch wird der Meißel gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 14.15 Uhr einen hochwertigen Meißel von einer Baustelle an der Aral-Tankstelle in der Sandstraße in Siegen entwendet.

Die Mitarbeiter der Baufirma hatten am Mittwoch nach Arbeitsende das Arbeitsgerät im Bereich des Baggers abgelegt und dort gesichert.

Kriminalpolizei in Siegen ermittelt

Trotz alledem gelang es den Dieben, den Meißel – der Wert liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Bereich – an sich zu bringen. Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet Zeugen, sich melden.

Die Beamten sind unter 0271/7099-0 zu erreichen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!