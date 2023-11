Siegen: Mies – Einbrecher durchwühlen Kita

Die Täter hebeln eine Tür auf, so die Siegener Polizei. (Symbolbild)

Eiserfeld In der Siegener Hengsbachstraße wird eine Kindertagesstätte zum Ziel von Einbrechern. Die Täter machen Beute.

Unbekannte sind zwischen Mittwochnachmittag, 22. November, und Donnerstagmorgen, 23. November, in eine Kita in der Hengsbachstraße in Eiserfeld eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter eine Tür auf und durchwühlten ein Büro. Sie stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter 0271/7099-0.

