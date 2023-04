Siegen: Mies – Frau (84) um Hilfe gebeten und ausgeraubt

Dreis-Tiefenbach/Siegen. Schamlos nutzen zwei Männer die Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus und bestehlen die Frau. Die Polizei hat aber Fotos von einem Verdächtigen.

Am Donnerstag, den 23. Februar, ist es in Dreis-Tiefenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Knapp zwanzig Minuten nach dem Diebstahl hat ein unbekannter Mann zweimal mit der gestohlenen EC-Karte Geld in Weidenau abgehoben.

Wie die Polizei mitteilt, ereignet sich der Diebstahl in einem Discounter in Dreis-Tiefenbach in der Siegstraße. Eine 84-jährige Kundin wurde in dem Laden zunächst von einem, später von zwei Männern angesprochen. Einer der Männer bat sie mit gebrochenem Deutsch – vermutlich osteuropäischer Einschlag – Inhaltsstoffe von einer Lebensmittelpackung vorzulesen. Die zweite Person stand im Rücken der Frau und entwendete während der Ablenkung die Geldbörse aus der Handtasche der Dame.

Täter hebt Geld mit geklauter Karte in Siegen-Weidenau ab

Das Opfer konnte keine nähere Personenbeschreibung der Männer abgeben. Nur zwanzig Minuten nach dem Diebstahl kam es dann zu zwei Geldabhebungen in einer Bankfiliale in Weidenau. Dazu nutzte der Täter die geklaute EC-Karte der 84-Jährigen. Von der Abhebung in Weidenau existieren Fotos, die den Geldabheber zeigen, so die Beamten.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02732/909-0 zu melden.

