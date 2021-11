Siegen: Mit 187 km/h über die HTS – 700 Euro Bußgeld fällig

Die Polizei kontrolliert auf der HTS in Siegen. (Symbolbild)

Siegen. Die Polizei postiert sich auf der HTS in Siegen und kontrolliert die Geschwindigkeit. Das hat für einige Verkehrsteilnehmer unangenehme Folgen.

222 Geschwindigkeitsverstöße haben Polizeibeamte bei Kontrollen auf der HTS in Siegen am Mittwoch,10., und Donnerstag, 11. November, registriert.

Am Mittwoch verzeichneten die Ordnungshüter in vier Stunden 158 Verstöße. Davon waren sieben Fahrzeuge so schnell, dass ein Verwarnungsgeld nicht mehr ausreichte, sondern eine Ordnungswidrigkeitenanzeige die Folge war. Spitzenreiter war ein PKW-Fahrer aus Dillenburg. Statt erlaubter 80 km/h hatte der VW mit 124 km/h auf dem Tacho.

Polizei Siegen: Drei Monate Fahrverbot möglich

Noch schneller war allerdings ein Audi am Donnerstagnachmittag unterwegs. Die Radarmessung ergab eine Geschwindigkeit von 187 km/h – 100 km/h sind erlaubt. Der neue Bußgeldkatalog sieht dafür 700 Euro, drei Monate Fahrverbot sowie zwei Punkte vor. Insgesamt waren innerhalb von über vier Stunden 64 Fahrzeuge zu schnell, so die Beamten.

