Verkehr Siegen: Mit 2,2 Promille auf Rad – und Drogen in der Tasche

Weidenau. In Schlangenlinien kurvt frühmorgens ein Fahrradfahrer vor dem Bahnhof in Siegen-Weidenau herum. Die Polizei holt ihn vom Rad.

Die Polizei in Siegen ist am frühen Samstagmorgen, 29. Mai, unweit des Weidenauer Bahnhofs auf einen 23-jährigen Radfahrer aufmerksam geworden, der in ausgeprägten Schlangenlinien unterwegs war.

Nach einem Alkoholtest war die Ursache schnell klar, das Testgerät zeigte mehr als 2,2 Promille. Bei der anschließenden Durchsuchung förderten die Ordnungshüter zudem noch Betäubungsmittel zu Tage.

Rausch in Siegener Zelle ausgeschlafen

Bei der Blutentnahme kam es in der Polizeiwache zu einem Widerstand durch den alkoholisierten Mann, heißt es dazu im Polizeibericht. Verletzt wurde letztlich keiner.

Der 23-Jährige konnte seinen Rausch im Polizeigewahrsam ausschlafen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.

