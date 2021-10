Medizintechnik Siegen: Mit 2 Controllern Erste Hilfe am digitalen Patienten

Siegen. Bei Notärzten muss im Ernstfall jeder Handgriff sitzen. Die lassen sich auch in der digitalen Realität üben – wie, zeigen Studierende in Siegen.

Im aktuellen Wintersemester gibt es an der Universität Siegen ein besonderes Lehr-Angebot: Studierende der Unis Siegen und Rotterdam entwickeln aktuell Trainingsprogramme für Medizinstudierende in Virtueller Realität (VR) und Augmented Reality (AR); als Teil eines internationalen Spezialkurses in den Bachelorstudiengängen Medizin, Psychologie und Clinical Technology (Medizintechnik) des Erasmus Medical Center (EMC) der Universität Rotterdam.

Die Rotterdamer lernen gemeinsam mit Studierenden des Siegener Studiengangs „Digitale Gesundheitswissenschaften“ Kompetenzen, um selbst medizinische Anwendungen für VR und AR zu entwickeln. „Wir möchten Studierende befähigen, selbst die Zukunft der digitalen Medizin mitzugestalten“, sagt Prof. Rainer Brück, Studiendekan der Siegener Lebenswissenschaftlichen Fakultät.

„Viele größere Städte setzen sich für solchen Ansatz ein – Siegen macht es tatsächlich“

Gunnar Rosendahl aus Siegen und Tanner Tuttle (Psychologie-Student aus Rotterdam) sind zwei von insgesamt zehn Studierenden, die an diesem Spezialkurs teilnehmen. Rosendahl findet es besonders spannend, in einem internationalen Team zu arbeiten. „Der Kurs kombiniert modernste Hardware mit Lösungsansätzen für anspruchsvolle medizinische Probleme mithilfe von AR/VR, und das alles in Siegen“, schwärmt der Rotterdamer Tuttle. „Ich bin überrascht, denn viele größere Städte setzen sich für einen solchen Ansatz ein, aber die Uni Siegen macht es tatsächlich.“

Einige Studierende verfügen über Kenntnisse in den Bereichen Software-Entwicklung und medizinische Informatik – sie haben die Anwendungen selbst umgesetzt. Foto: Uni Siegen

Laut Prof. Brück würden virtuelle Technologie-Inhalte bisher in Rotterdam fehlen – weshalb man dort den Siegener Kurs als sehr gewinnbringend empfinde, da die Inhalte das dortige Studium hervorragend ergänzten. Bereits im November 2019 hatte die Uni Siegen einen Kooperationsvertrag mit dem Erasmus Medical Center im Rahmen des Modellvorhabens „Medizin neu denken“ unterzeichnet. Dieser ermöglicht spezielle Lehr-Angebote für Studierende beider Universitäten.

Die Virtual-Reality Brille macht das Notfallgeschehen direkt erlebbar

Bei der VR-Anwendung handelt es sich um ein Ersthelfer-Training für Medizinstudierende. Nachdem die VR-Brille aufgesetzt ist, wird das Notfallgeschehen sichtbar: Ein kollabierter Passant liegt reglos auf der Straße. Mithilfe zweier Controller muss er untersucht und auf die Ankunft des Notarztes vorbereitet werden: Sind die Atemwege frei? Ist das Genick stabil? Hat der Patient äußere Verletzungen? Ersthelfer müssen in solchen Situationen ruhig und konzentriert bleiben, um alle Maßnahmen korrekt vorzunehmen. Die Trainingssoftware vermittelt die Schritte des „ABCDE-Schemas“ aus dem Medizin-Lehrbuch – aber eindrücklicher, interaktiver, direkter. Während das Vorgehen im Trainingsmodus Schritt für Schritt erklärt wird, müssen im Prüfungsmodus alle Handgriffe sitzen und selbstständig ausgeführt werden, damit alle Schritte so stark verinnerlicht sind, dass im Ernstfall die nötige Routine da ist. Zudem können Kosten für Trainingsmaterial oder Personal eingespart werden.

Internationale Gruppe mit verschiedenen Ansätzen: Die Rotterdamer Studierenden begrüßen den Spezial-Kurs an der Uni Siegen als Ergänzung für ihre Lehre. Foto: Uni Siegen

Daneben entwickelte eine Studierenden-Gruppe ein Trainingsprogramm, mit dem Medizinstudierende lernen sollen, den Herzschlag eines Patienten korrekt abzuhören. Ein virtuelles anatomisches Modell simuliert den Patienten. Mit einer AR-Brille können zusätzliche anatomische Strukturen eingeblendet werden – Blutgefäße, Muskeln, Knochen. Der Herzschlag muss im Trainingsprogramm an unterschiedlichen Stellen abgehört oder ertastet, unter anderem das Stethoskop an die richtigen Stellen gesetzt werden. Je nach Stelle ertönen unterschiedliche Herzschläge. Die Medizinstudierenden müssen herausfinden, ob es sich bei den Tönen um normalen Herzschlag handelt oder eine Herzrhythmusstörung vorliegt. Durch die eingeblendeten anatomischen Strukturen in der AR-Brille sollen ein besseres Verständnis für anatomische Zusammenhänge entstehen.

In Siegen Schnittstelle zwischen Medizin und Ingenieurwesen entwickelt

Im späteren Arbeitsleben werden die Studierenden das Gelernte aus dem Spezialkurs effektiv anwenden können, ist sich Prof. Brück sicher. Aus dem Krankenhausalltag wissen er und die anderen Lehrkräfte der Lebenswissenschaftlichen Fakultät, dass es dort viele leistungsfähige Geräte gibt – die aber von Ingenieuren konstruiert wurden. „Ingenieure und Mediziner denken extrem unterschiedlich. Unser Kurs bringt ein Grundverständnis füreinander“, erklärt Prof. Brück. „Mediziner lernen, wie Geräte funktionieren, wie sie später im Beruf Probleme an Geräten lösen können. Sie können Verbesserungsvorschläge für Geräte besser kommunizieren und ihre Wünsche und Vorstellungen für Geräte äußern.“ Das werde später im Arbeitsleben nicht nur den Medizinern zugutekommen, sondern letztlich den Patienten.

Erprobung einer Virtual-Reality-Brille in Siegen: Im Unterschied zur „Augmented Reality“ (AR) entsteht die Übungsituation rein digital. Bei der AR wird die Realität um virtuelle Elemente ergänzt (auch: Erweiterte Realität). Foto: Uni Siegen

Alle Ideen und Details haben die Studierenden selbst entwickelt und umgesetzt. Einige hatten bereits Vorkenntnisse in der Software-Entwicklung und im Bereich medizinische Informatik. In einem Theorie-Teil vermittelten Brück und andere Forschenden des „Medic@l XR“-Teams der Uni Siegen die Grundlagen. Danach ging es in die Praxis.

