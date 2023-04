Siegen: Mit 612 PS über die HTS gerast und Unfall gebaut

Geisweid. Ein 27-Jähriger rast über die HTS und drängt einen Polo ab. Bei dem Unfall entsteht ein Trümmerfeld.

Verletzt wurde eine 58-jährige Autofahrerin bei einem Unfall, der am frühen Mittwochabend auf der HTS zwischen Geisweid und Buschhütten passiert ist. Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes E 63s AMG V8 BITURBO mit 612 PS war nach Angaben der Polizei mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Fahrspur von Siegen nach Kreuztal gefahren.

Etwa einen Kilometer hinter der Abfahrt Geisweid wollte er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei übersah er die 58-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW-Polo. Der Mercedes krachte in die vordere linke Seite des Polos, riss das linke Vorderrad und Teile der Achse ab. Der Kleinwagen wurde abgedrängt und fuhr in die Schutzplanke. Der Fahrer des Mercedes verlor daraufhin ebenfalls die Kontrolle und prallte auch in die Schutzplanken, die total beschädigt wurde. Die 58-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

HTS gesperrt – Stau zurück bis nach Siegen

Weil sich auf der Fahrbahn ein großes Trümmerfeld befand, sperrte die Polizei die HTS ab Geisweid bis Buschhütten und leitete den Verkehr ab. Hierdurch bildete sich ein Stau zurück bis Siegen. Auch die Nebenstraße waren überfüllt. Die Fahrbahn musste gereinigt werden, weil Betriebsmittel ausgelaufen waren. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 80.000 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Geschwindigkeit des Mercedesfahrers ursächlich für den Unfall war. Sollte seine Fahrweise anderen Autofahrern schon vor dem Verkehrsunfalla ufgefallen sein, werden sie gebeten, sich bei der Polizei unter 0271/7099-0 zu melden.

