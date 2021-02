Siegen: Mit 91 km/h durch 30er-Zone gerast

Weidenau. Mehr als dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Fahrer mit seinem BMW in Siegen unterwegs gewesen. Das sind die unangenehmen Konsequenzen.

Eine rund fünfstündige Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Donnerstag, 18. Februar, in der Straße Am Kornberg in Siegen-Weidenau vorgenommen.

In dieser Zeit wurden insgesamt 262 Fahrzeuge gemessen; davon waren 116 zu schnell unterwegs. Der negative Spitzenreiter war dabei mehr als dreimal so schnell wie erlaubt. Mit 91 km/h auf dem Tacho wurde sein BMW in der 30er-Zone gemessen.

Polizei Siegen: Drei Monate ohne Führerschein

Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwarten ihn jetzt mindestens 480 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot, berichtet die Polizei weiter.

