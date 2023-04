Siegen: Mit Auto gegen Laternenmast – Totalschaden

Eiserfeld. Bei einem Unfall auf der Eiserntalstraße ist am Sonntagnachmittag ein 72-jähriger Autofahrer verletzt worden

Aus noch nicht geklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag ein 72-jähriger Autofahrer auf der Eiserntalstraße zwischen Eiserfeld und Eisern nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Laterne. An dem Wagen entstand Totalschaden. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

