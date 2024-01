Siegen Streifenwagenbesatzung fällt in Siegen-Achenbach ein junger Kraftradfahrer auf. Zu Recht: Als er die Polizei bemerkt, gibt er Gas. Vergeblich.

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Siegen ist am Silvesterabend ein junger Mann aufgefallen, der mit seinem Kraftrad auf der Straße „Im Langenseifen“ in Achenbach unterwegs war. Die Beamten entschieden, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als er die Polizei bemerkte, gab er Gas.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Trotz eindeutiger Anhaltezeichen setzte der 18-Jährige seine Fahrt über mehrere Straßen fort, so die Ordnungshüter am Dienstag. Schließlich kam er in der Verlängerung der Straße „Krumme Driesch“ kam er auf einem Waldweg zum Stehen. Bei der Kontrolle fiel demnach auf, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Zudem hatte das Krad keine Zulassung. Und: Ein Drogenvortest vor Ort fiel positiv aus.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Der 18-Jährige wurde mit auf die Polizeiwache genommen, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten stellten außerdem den Fahrzeugschlüssel sicher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland