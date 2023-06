Siegen: Mit falschem Ausweis zehntausende Euro erbeutet

Siegen. In einer Siegener Bank soll eine Frau fette Beute gemacht haben. Doch es gibt Fotos der Verdächtigen.

Die Polizei sucht seit Dienstag, 13. Juni, mit Lichtbildern nach einer mutmaßlichen Betrügerin. Die Unbekannte kam bereits am Dienstag, 20. Dezember 2022, gegen 12 Uhr in eine Bankfiliale an der Berliner Straße in Siegen.

Dort ließ sie sich einen mittleren fünfstelligen Betrag auszahlen. Ein paar Tage zuvor hatte sich die Verdächtige mit einem gefälschten Personalausweis in einer anderen Bankfiliale legitimiert, so die Polizei.

Das Siegener Kriminalkommissariat ermittelt seitdem wegen des Verdachts des Betruges und der Urkundenfälschung. Nun liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor.

