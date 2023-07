Siegen: Mit frisiertem Moped gegen Polizeiauto geknallt

Für das frisierte Kfz hat der 17-Jährige nicht die erforderliche Fahrerlaubnis, so sie Polizei. (Symbolbild)

Geisweid. Dumm gelaufen: Ein 17-Jähriger rauscht mit seinem heiß gemachten Kleinkraftrad ausgerechnet gegen einen Streifenwagen.

Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer hat am Montagabend, 10. Juli, im Siegener Stadtteil Geisweid versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Dabei hat er einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, kam ihm in der Straße Am Sonnenhang eine Polizeistreife entgegen. Der 17-Jährige musste wegen einer Engstelle hinter einem geparkten Pkw stehenbleiben. Die Beamten sprachen den Jugendlichen aus dem Streifenwagen heraus an, er solle zur Verkehrskontrolle stehenbleiben. Als die Beamten aussteigen wollten, gab der 17-Jährige plötzlich Gas und versuchte, zwischen dem geparkten Pkw und dem Streifenwagen hindurchzufahren. Dabei prallte er gegen das Einsatzfahrzeug.

Jugendlicher wartet zu Hause auf die Polizei

Dem Jugendlichen gelang es zwar, wieder loszufahren, allerdings geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und der 17-Jährige sprang von seinem Gefährt ab, das auf der anderen Straßenseite umkippte. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Er konnte aber an der nahe gelegenen Wohnanschrift ermittelt werden. Der Grund für die Flucht vor der Kontrolle ergab sich bei der Überprüfung des Zweirades. Dieses fährt laut Überprüfung auf dem Rollenprüfstand deutlich schneller als erlaubt.

Für ein solches Kfz hatte der 17-Jährige nicht die gültige Fahrerlaubnis, so die Beamten. Ihn erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

