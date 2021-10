Siegen: Mit gestohlenen Kennzeichen in Autohaus eingebrochen

Siegen. In der Siegener Tiergartenstraße will ein Mann in ein Autohaus einbrechen. Doch er wird beobachtet – und hat Aufschlussreiches im Gepäck.

Am Donnerstagabend, 30. September, ist es nach einem versuchten Einbruch in ein Autohaus in der Tiergartenstraße in Siegen zu einer Festnahme gekommen.

Eine aufmerksame 54-jährige Nachbarin alarmierte die Polizei, als sie gegen 20 Uhr den Einbruch bemerkte. Ein Mann hatte versucht, die Glastür zum Autohaus einzuschlagen. Als die Frau den Einbrecher vom Balkon aus ansprach, flüchtete dieser.

Siegener Polizisten nehmen Mann fest

Der Polizei gelang es, den Täter im Rahmen der Fahndung zeitnah zu stellen. Die anschließende Kontrolle ergab, dass der 28-jährige Mann noch kurz zuvor geklaute Pkw-Kennzeichen dabei hatte.

Außerdem lag gegen ihn noch ein Haftbefehl vor. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen fest. Er wird am Freitag in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

