Siegen. Um 9 Prozent sind die Angebotsmieten in Siegen innerhalb eines Jahres gestiegen, so „Immowert“. Das Preisniveau sei aber vergleichsweise niedrig.

NRW-weit verzeichnet Siegen den größten Anstieg bei den Angebotsmieten von Bestandsmonaten innerhalb des vergangenen Jahres: plus 9 Prozent. Das liegt über der aktuellen Inflationsrate von 6,4 Prozent. Das zeigt der Jahresvergleich des Immobilienportals „Immowelt“, für den 80 deutsche Großstädte (ab 100.000 Einwohner) untersucht wurden. Aufgrund der hohen Mieten in den Metropolen würden zunehmend auch kleinere Städte mit vergleichsweise moderatem Mietniveau in den Fokus, heißt es weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Das aktuelle Preisniveau sei mit durchschnittlich 7,79 Euro pro Quadratmeter dennoch vergleichsweise niedrig, am 1. Juli 2022 wurden noch durchschnittlich 7,15 Euro/m2 aufgerufen. Starke Anstiege in NRW verzeichnen den Angaben zufolge auch Mülheim an der Ruhr (+7,8 Prozent), Hamm (7,7) und Bottrop (7,6), wo das Preisniveau mit im Schnitt um die 8 Euro auf ähnlichem Niveau wie Siegen liegt.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

In 69 von 80 Großstädten sind die Mieten laut Immowert im Juli 2023 verglichen mit dem Vorjahresmonat gestiegen. Entspannung auf dem bundesweiten Wohnungsmarkt sei nicht in Sicht: Die Nachfrage steige, gleichzeitig seien die Neubauzahlen eingebrochen, das variiert regional allerdings sehr stark. Dem Unternehmen zufolge fehlten in Deutschland derzeit rund 700.000 Wohnungen, es bestehe die Gefahr, dass das Wohnen in Städten für viele Menschen zum Luxus werde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland