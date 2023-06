Siegen: Mit Haareschneiden Gutes tun? Hier kein Problem

Bürbach. Friseurin Claudia Brandt liegen Kinder am Herzen. So sehr, dass sie sich zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen hat.

Gegen eine Spende zugunsten des Beratungszentrums „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein werden am Montag, 3. Juli, im Salon Claudia Brandt die Haare geschnitten.

Von 9 bis 18.30 Uhr unterstützt das Team von „Hörst du mich?“ an diesem Tag die Inhaberin und Friseurmeisterin bei der Aktion „Ohren frei“. Die Idee dazu kam von Claudia Brandt selbst: „Ich bin schon lange eine Freundin und Unterstützerin des Beratungszentrums, kenne Katharina Jung schon lange privat und mir ist es ein Anliegen, die Arbeit des Teams für Kinder und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter Eltern so gut es geht zu unterstützen.“

Auch ein dickes Sparschwein steht auf dem Tresen

Seit Anfang Juni steht zudem ein Sparschwein im Salon der Friseurmeisterin, dessen Bauch erst in einem Jahr geleert wird und ebenfalls dem Beratungszentrum „Hörst du mich?“ zugutekommt. Der Salon befindet sich in der Unteren Dorfstraße 167 in Bürbach, direkt neben Sport Schulze.

Termine zum Haarschneiden gibt es im Salon unter 0271/2506618 oder bei Hörst du mich unter 0271/2360268.

