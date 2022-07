Siegen: Mit hässlichem Schrott-BMW 5000 Kilometer gefahren

Siegen. Bremsen hin, jede Menge Rost, kein Licht. Die Polizei in Siegen zieht vor 4 Wochen einen BMW aus dem Verkehr. Das aber kratzt den Fahrer wenig.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat am Freitagmorgen, 22. Juli, auf der Koblenzer Straße in Siegen einen BMW aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis kontrolliert – und aus dem Verkehr gezogen.

Der Pkw war laut Angaben der Beamten bereits vor rund vier Wochen angehalten und überprüft worden. Aufgrund erheblicher Mängel wurde das Fahrzeug damals dem TÜV in Siegen vorgeführt. Dabei wurden unter anderem Mängel an der Bremsanlage, erhebliche Korrosionsschäden an den Radaufhängungen und Mängel an der Beleuchtung festgestellt. Der Sachverständige stufte das Fahrzeug als nicht mehr verkehrssicher ein und ließ in Absprache mit der Polizei nur noch die Weiterfahrt zur nächsten Werkstatt zu.

Polizei Siegen: Fahrzeug muss abgeschleppt werden

Bei der Kontrolle am Freitag stellte der Verkehrsdienst fest, dass alle Mängel noch immer bestehen. Das Fahrzeug wurde in den zurückliegenden vier Wochen mehr als 5000 Kilometer gefahren. Daher stellten die Beamten in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises vor Ort die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sicher.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Das Fahrzeug muss nun durch den Fahrzeughalter abgeschleppt werden. Zudem erwarten Fahrer und Halter eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige.

