Siegen: Mit Joints auf Spielplatz – Polizei greift ein

Siegen. Zwei junge Männer werden von der Polizei erwischt, als sie auf einem Kinderspielplatz in Siegen Joints rauchen.

Zivilbeamte der Polizeiwache Weidenau haben am Montag gegen 20 Uhr zwei Männer kontrolliert, die sich auf dem Kinderspielplatz an der Hans-Kruse-Straße in Siegen aufhielten. Die zwei 19 und 23 Jahre jungen Männer hatten auf dem Spielplatz Drogen konsumiert.

Noch vor den Augen der Beamten ließ der 23-Jährige einen Joint auf den Boden fallen. Das noch vorhandene Marihuana wurde sichergestellt.

