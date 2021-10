„Siegen mit Kids“: Wie Familien einen schönen Tag verbringen

Siegen. Bloggerin Sara Schneider gibt im Internet bei „Siegen mit Kids“ Ausflugstipps für Familien in und um Siegen. Uns hat sie ein paar davon verraten.

„In Siegen gibt es so viel Potenzial. Die Stadt ist wie ein Diamant, den man noch polieren muss“, sagt Sara Schneider. Sie möchte Siegen familienfreundlicher machen und hat deswegen den Blog „Siegen mit Kids“ gegründet. Dort und auf dem gleichnamigen Instagram- und Facebook-Kanal gibt sie Tipps, wie Erwachsene mit ihren Kindern einen schönen Tag verbringen können. Dabei setzt sie auch auf die Anregungen ihrer Community: „Zusammen sind wir schlauer und stärker.“

„Siegen mit Kids“: Das sind die Tipps für Ausflüge im Siegerland

Mehr als 100 Spielplätze hat Sara Schneider gemeinsam mit ihren zwei Kindern schon besucht. Sie lagen in und um Siegen, manche kürzer, andere weiter entfernt. „Ich frage meine Kinder: Was wollt ihr heute machen? Sie sind die Chefs. Sie bestimmen, was wir unternehmen“, erzählt sie. Natürlich macht sie ihnen aber auch Vorschläge, die angenommen oder abgelehnt werden können. „Ich möchte so viel Zeit wie möglich mit meinen Kindern verbringen“, sagt die 39-Jährige. „Sie motivieren mich auch, neue Dinge auszuprobieren.“ Ihre Söhne Luca und Leo seien „die besten Spielplatz-Tester der Welt“.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Influencerin nach dem Studium – Traumjob oder Fluch? +++

Mittlerweile hat sie schon eine lange Liste mit Spielplätzen und Ausflugszielen mit Kindern bis zwölf Jahren, immer wieder kommen neue Orte hinzu. Jeder neue Tipp wird direkt notiert. Die Touren unternimmt sie dann zusammen mit ihren Zwillingen nach „Lust, Laune und Wetter“, betont sie.

„Siegen mit Kids": Bloggerin zeigt ihre Kinder im Internet

Viele Menschen zeigen heutzutage ihre Kinder nicht mehr im Internet, zu groß sind die Bedenken, dass etwas passieren kann. „Ich komme aus einer Kultur, wo man die Privatsphäre nicht so eng sieht wie hier“, sagt Sara Schneider, die in der Dominikanischen Republik aufgewachsen ist.

+++ Lesen Sie auch: Hilchenbach: Vespa fahren im Siegerland mit „Vesprima!“ +++

Ihre Kinder würden bei „Siegen mit Kids“ mitmachen wollen. „Das wird vielleicht nicht immer so sein“, sagt sie. Aber generell sehe sie mehr Positives, „als dass was passieren kann.“

„Siegen mit Kids“: So begann das Projekt auf Instagram, Facebook und Co.

Sara Schneider gab ihren Freunden per WhatsApp immer mal wieder Tipps, wohin diese mit ihren Kindern einen Ausflug machen könnten. „Damit konnte ich aber nur sie erreichen“, erzählt sie. So entstand die Idee für den Internetauftritt. Seit 2013 wohnt Sara Schneider in Siegen. „Ich bin eine Weltenbummlerin. Seit ich 17 Jahre alt bin, bin ich unterwegs.“ Sie lebte in El Salvador, Panama, Spanien und in vielen anderen Ländern, bis sie nach Siegen zog. „Wir wollten näher bei Oma und Opa sein“, sagt Sara Schneider, deren Mann aus Siegen kommt.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Kaffeerösterei Kathreiner’s ist ein „Geheimtipp“ +++

Als freiberufliche Social-Media-Beraterin kennt sie sich zwar mit den Plattformen aus, aber lange sei für sie die deutsche Sprache eine Hürde gewesen. „Siegen mit Kids“ startete sie auch, um die Angst vor der Fremdsprache zu verlieren. Umso gerührter ist sie, dass ihre Idee so gut ankommt und die Sprache gar kein Thema ist: Über 3000 Abonnenten zählt allein der Instagram-Kanal. Auch die Texte, die sie für „Siegen mit Kids“ postet, korrigiert sie mittlerweile selbst. „Das war für mich ein riesen Schritt“, sagt Sara Schneider.

Bloggerin aus Siegen: „„Siegen mit Kids ist quasi mein drittes Kind“

„Siegen mit Kids“ ist auch ihre persönliche Herausforderung, die sie sich gestellt hat und an der sie täglich wächst. „Videos haben mich aus meiner Komfortzone herausgeholt“, erzählt sie. Ihr Gesicht in die Kamera zu halten, hätte schon etwas Überwindung gekostet. Ihr Tipp: „Einfach mal machen.“

+++ Lesen Sie auch: „Glücksorte in und um Siegen“: Neues Buch gibt Ausflugstipps +++

Zwei Stunden brauche sie ungefähr für jeden Post mit Besuch und Bildern. Social-Media-Arbeit ist zeitintensiv, aufwendig und wird oft unterschätzt. „Siegen mit Kids ist quasi mein drittes Kind“, sagt Sara Schneider und lacht.

+++ Lesen Sie auch: Instagram-Fotograf zeigt Siegens Schoko-Seite im Zeitraffer +++

Gerade mit Instagram lasse sich ein „visueller Reiz“ setzen: „Wenn ich ein Bild sehe, denke ich, ich möchte dahin“, so die Kommunikationswissenschaftlerin. „Ich lege bei meinen Tipps viel wert auf das Design und die Übersichtlichkeit. Die Leute sollen wissen, wo die Orte sind.“

Siegen: Ausflüge in der Region – „Meine Arbeit ist unendlich“

„Siegen ist eine der grünsten Städte Deutschlands. Hier findet man alles, was man braucht“, sagt Sara Schneider. Sie möchte ihre Followerinnen und Follower dazu bewegen, die „schöne Region“ zu entdecken. „Meine Arbeit ist unendlich. Man findet immer wieder neue Schätze“, sagt sie. Die Wasserburg Hainchen sei zum Beispiel immer einen Ausflug wert oder der Spielplatz am Bühlgarten in Netphen. Neben den Grünflächen lägen auch Seen wie der Biggesee nicht weit entfernt, auch zum Sohlbacher Weiher fährt sie mit ihren Söhnen gerne, so Sara Schneider.

+++ Lesen Sie auch: Foodfotografin aus Kreuztal: So macht man ein gutes „Foodie“ +++

„Mir fällt das Dach auf den Kopf, wenn ich zu lange Zuhause bin. Ich und meine Zwillinge brauchen das, rauszugehen.“ Ab und an läuft Sara Schneider und ihren Kindern auch einmal jemand über über den Weg, der sie durch ihre Ausflugs- und Veranstaltungstipps kennt. Für sie ist das gar kein Problem. „Für mich ist es eine Ehre, die Familien zu motivieren“, betont Sara Schneider.

+++ Lesen Sie auch: Siegens Touristiker werben nun um die „moderne junge Mitte“ +++

Für die Zukunft schweben ihr noch viele Ideen vor. Ein Magazin zum Beispiel. „Je nachdem, was gebraucht wird“, sagt sie. Auch eine App mit Ausflugstipps, die man je nach Interesse filtern kann, könnte sie sich vorstellen. „Die Welt ist das Limit“, sagt sie und lacht.

„Siegen mit Kids“: Hier gibt es die Ausflugstipps in und um Siegen

Mehr Infos finden Interessierte im Internet unter www.siegenmitkids.de oder auf dem Instagram- und Facebookkanal „Siegen mit Kids“.

Neben den Ausflugstipps gibt es einmal in der Woche auch einen Post mit Veranstaltungstipps in der Umgebung für Familien mit Kindern.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++