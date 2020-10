Siegen: Mit Müll vollgestopfte Garage brennt völlig aus

Siegen. In einer Garage in der Siegener Innenstadt bricht Feuer aus. Zahllose Müllsäcke behindern die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten.

Vollkommen ausgebrannt ist am Donnerstagabend, 8. Oktober, eine Garage in einem Durchgang zweier Mehrfamilienhäuser auf der Freudenberger Straße in der Siegener Innenstadt.

Gegen 20.40 Uhr wurden gleich neben der hauptamtlichen Wache auch die Löscheinheiten aus Weidenau, Hammerhütte sowie Alchetal alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei drang dichter Rauch aus der mit Müll vollgestopften Garage.

Freudenberger Straße für 90 Minuten gesperrt

Die Wehrleute hatten Mühe, den Brand zu löschen, ebenso mussten sie die Wohnungen kontrollieren weil Rauch ins Treppenhaus gezogen war.

Die Freudenberger Straße war im Bereich der Brandstelle für rund 90 Minuten gesperrt.

