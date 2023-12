Siegen: Mit Nationalpark droht die Afrikanische Schweinepest

Siegerland Jäger und Waldbesitzer warnen, CDU will zumindest Konferenz: „Zugeständnis“ für neue Allianz mit den Grünen, vermutet die SPD.

Die SPD-Kreistagsfraktion plädiert dafür, alle Anstrengungen zur Errichtung eines Nationalparks in Siegen-Wittgenstein zu beenden: „Die vergangenen Tage und Wochen haben gezeigt, dass ein solches Projekt in der Region auf breiten Widerstand stößt“, so der Fraktionsvorsitzende der SPD. Kreistagsfraktion Julian Maletz.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Fristverlängerung gibt es nicht

Zudem habe das zuständige Ministerium eine Fristverlängerung für einen Einstieg in das Bewerbungsverfahren abgelehnt. „Diese Fristverlängerung haben wir als Kreistag aber zur Bedingung gemacht, um uns überhaupt weiter mit der Frage einer möglichen Bewerbung zu beschäftigen“, so Maletz. „Wenn die anderen Fraktionen ihren eigenen Beschluss ernst nehmen, erübrigen sich alle weiteren Überlegungen“, sagt der Fraktionsvorsitzende. „Wir empfehlen dem Kreistag Siegen-Wittgenstein, das Gleiche zu tun, wie es der Kreistag des Hochsauerlandkreises mit den Stimmen von CDU und FDP bereits getan hat: auf eine Bewerbung zu verzichten.“

Schädlinge aus dem Nationalpark dringen in Privatwald ein

Weitere Prüfungen seien auch nicht erforderlich, da die ablehnende Haltung von Waldbauernverband, Landwirtschaftlichem Kreisverband, Kreisjägerschaft, Wittgenstein-Berleburg’scherRentkammer, IHK, Arbeitgeberverbänden und DGB eindeutig sei. Auch die Bürgermeister hätten sich mit Blick auf die zu kurze Frist ablehnend geäußert.

Die Jägerschaft hatte darauf hingewiesen, dass fehlende Bejagung zu größeren Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen führe, auch die Afrikanische Schweinepest könne sich dann leichter ausbreiten. Die Ausweitung des Tourismus werde wild lebende Tiere stören. „Waldnutzung durch Geocacher, Mountainbikefahrer und andere diverse Freizeitaktivitäten zu jeder Tages- und Nachtzeit zwingen gerade das Rotwild zu nicht artgerechter Nachtaktivität und führen zu einer erhöhten Wildschadenssituation.“ „Wittgenstein Forst“ - Inhaber ist Ludwig Ferdinand Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg - warnt vor „Massenvermehrungen forstschädlicher Insekten“, die aus dem Nationalpark auf Nachbarflächen übergreifen könnten.

„Dennoch ist abzusehen, dass eine Mehrheit des Kreistages eine Konferenz zum Nationalpark ausrichten möchte“, so Julian Maletz, der darauf hinweist, dass es bisher aber noch keinen Beschluss für die Durchführung einer solchen Konferenz gebe. Damit weist er auch Vorwürfe einiger Kreistagsfraktionen rund um die CDU zurück, der Landrat habe eine entsprechende Konferenz bisher nicht vorbereitet: „Wo es keinen Auftrag gibt, kann auch nichts vorbereitet werden“, so Maletz. „Wenn es nach der SPD-Fraktion geht, wird es diesen Auftrag auch nicht geben“, betont der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Dass die CDU am Ende wirklich der Einrichtung eines Nationalparks zustimmen könnte, glaubt ernsthaft niemand. Julian Maletz

SPD: „Zugeständnis“ der CDU an neuen grünen Partner

„Jeder sieht, dass die CDU an dieser Stelle ihrem neuen Partner, den Grünen, ein Zugeständnis für eine politische Allianz machen will. Aber dass die CDU am Ende wirklich der Einrichtung eines Nationalparks zustimmen könnte, glaubt ernsthaft niemand“, meint SPD-Fraktionschef Julian Maletz. Im Vorfeld hatten sechs Kreistagsfraktionen, darunter CDU und Grüne, sich als neue „bürgerliche Mehrheit“ im Kreistag vorgestellt und die Verabschiedung des Kreishaushalts am Freitag abgesagt. Begründet wurde dies mit dem Vorschlag des Landrats, vom eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans abzuweichen und auf 15 Millionen Euro Kreisumlage zu verzichten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland