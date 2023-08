Siegen: Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Unglinghausen/Obersetzen. Der verletzte 56-jährige Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik in Köln gebracht.

Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Samstagmittag ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 27 zwischen Unglinghausen und Obersetzen zugezogen. Er war in einer Motorradgruppe in Richtung Obersetzen gefahren und aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

In Linkskurve in die Schutzplanke geprallt

Das Motorrad prallte in die Schutzplanke, wurde von dort abgewiesen. Auf der Fahrbahn kam der Fahrer mit seinem Krad zu Fall und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu. Vor Ort wurde er durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber nach Köln in eine Klinik geflogen. Das Motorrad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Kreisstraße war für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr komplett gesperrt worden.

