Siegen: Müllcontainer angesteckt – Zeuge verhindert Brand

Siegen. Zeuge entdeckt am frühen Samstagmorgen einen brennenden Müllcontainer in einer Hausdurchfahrt in Siegen – und greift ein. Polizei ermittelt nun.

Am frühen Samstagmorgen, 28. August, ist gegen 4.55 Uhr an der Hagener Straße in Höhe eines Einkaufsmarktes ein Müllcontainer in Brand geraten. Der Container befand sind in einer Hausdurchfahrt. Ein vorbeifahrender Zeuge entdeckte das Feuer und informierte die Feuerwehr. Zudem schob er den Papiercontainer aus dem Durchfahrtbereich in Richtung Straße.

Als die Polizei eintraf, war der Mann allerdings schon weitergefahren. Durch sein Eingreifen konnte ein größerer Gebäudeschaden vermieden werden. Es blieb bei Rußschäden und einer beschädigten Fensterscheibe. Die Feuerwehr konnte das Feuer anschließend löschen.

Kriminalpolizei in Siegen ermittelt wegen Verdacht auf Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Zeugen, insbesondere der Melder bei der Feuerwehr, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0271/7099-0 zu melden.

