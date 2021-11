Das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss möchte seinen Weihnachtsbaum in diesem Jahr mit besondern Stücken schmücken. Dafür hofft das Team auf Leihgaben aus der Bevölkerung.

Siegen. Wer in Siegen Baumschmuck hat, der mit besonderen Erinnerungen verbunden ist: Den möchte das Siegerlandmuseum für eine Weihnachtsaktion erwärmen.

Das Siegerlandmuseum möchte einen ganz besonderen Schmuck für seinen Weihnachtsbaum zusammenbekommen: Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Baumschmuck beizusteuern, mit die sie eine persönliche Geschichte oder Erinnerung verbinden – als Leihgabe, versteht sich.

„Haben Sie einmal einen Weihnachtsstern von einer Reise mitgebracht? Oder erinnert Sie eine Weihnachtskugel an das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums in der Familie? Vielleicht haben Sie eine ganz besondere Tradition zu Weihnachten, von der ein kleiner Gegenstand erzählen kann?“ sind Fragen, mit denen das Team in der Ankündigung die Richtung vorgibt.

Siegen: Baumschmuck mit persönlichen Geschichten im Siegerlandmuseum

Wer mitmachen möchte, kann den Gegenstand an der Museumskasse abgeben und dazu in wenigen Sätzen die Geschichte notieren. Das Objekt kommt dann an den Baum, die Geschichte wird zum Nachlesen ausgelegt. Wer mag, kann Alter und Vorname angeben –die Teilnehmenden bleiben aber anonym. Die Leihgaben gibt es im Januar zurück: „Wir werden gut auf Ihr Erinnerungsstück aufpassen.“

