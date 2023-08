Siegen: Musik Open Air und für lau an besonderer Location

Zum siebten Mal findet am Samstag, 19. August 2023, das Feldfunk-Festival auf dem Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ am Fischbacherberg statt. Aus Musik, Licht und Deko entsteht ein besonderer Abend.

Siegen. Drei Acts treten beim siebten Feldfunk-Festival auf dem Fischbacherberg in Siegen auf. Außer Musik erwartet die Besucher eine umwerfende Location.

Wer zu einem Musikfestival geht, den erwartet in der Regel geballtes Programm aus einem bestimmten Genre. Hardrock. Hip-Hop. Klassik. Indie. Wer zum Feldfunk-Festival auf dem Fischbacherberg in Siegen geht, kann sich hingegen auf eine breitgefächerte Mischung freuen. Einen roten Faden gibt es trotzdem, und der zieht sich auch bei der siebten Auflage am Samstag, 19. August, durch den Abend auf dem Erfahrungsfeld „Schön und Gut“.

Diesmal stehen ab 20 Uhr Jazz mit „Die Drei“, Dream-Pop mit dem deutsch-belgischen Duo „The Day“ und ein Disco-House-Funk-Set mit dem Siegener DJ Altuu auf dem Plan. Außerdem gibt es zusätzlich zur üblichen aufwendigen Illumination am Samstag Lichtinstallationen des Siegener Künstlers Linus Hermann. Schön und anspruchsvoll soll alles sein, eine besondere Atmosphäre aus Sound, Ambiente, Location und Ort schaffen, dabei Spaß machen und den Besucherinnen und Besuchern neue Impulse geben. „Uns ist daran gelegen, eine künstlerische Breite anzubieten und uns eben nicht auf eine Sparte festzulegen“, sagt Timo Böcking vom veranstaltenden Verein Kulturfunk. „Das Publikum kann über den Tellerrand schauen.“ Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt die Tatsache, dass das Feldfunkfestival seit 2017 jährlich stattfindet; sogar – unter den jeweiligen Auflagen – auch in den Corona-Jahren.

Beim Feldfunk-Festival auf dem Fischbacherberg ist die Location Teil des Programms: Das Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ wird aufwendig illuminiert. Foto: Matthias Schäfer

Siegen: Bei Feldfunk-Festival ist das Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ Teil des Programms

Der Erfolg kam für die Macher durchaus überraschend, wie Timo Böcking durchblicken lässt. Er ist Pianist beim Jazz-Trio „Die Drei“. Die Formation, zu der noch Schlagzeuger Ben Jost und Bassist David Just gehören (und, wie Timo Böcking betont, auch Mischer Oliver Gaumann – „Trio“ hin oder her), ist die Konstante im Line-up, denn sie ist jedes Jahr auf dem Erfahrungsfeld dabei. Dass ein regelmäßiges Format entsteht, sei ursprünglich gar nicht vorgesehen gewesen, erzählt Timo Böcking. Beim Konzert 2017 „dachten wir, dass vielleicht so 30 bis 40 Leute kommen würden. Aber es waren 200 bis 300“.

Finanzierung Finanziert wird das Feldfunkfestival über Spenden und Sponsoren – „echt herausfordernd, weil die Kosten im vergangenen Jahr sehr gestiegen sind“, sagt Timo Böcking vom Orga-Team. Am freien Eintritt (mit Bitte um Spenden) halten die Veranstalter dennoch fest. Als Kulturverein wolle der Kulturfunk e.V. Menschen den Zugang zum Festival am Fischbacherberg „ohne finanzielle Barrieren“ ermöglichen. Es gibt ein kulinarisches Angebot, das die Kosten des Festivals aber nicht decke. Das Team achte auf Nachhaltigkeit, die Preise für die Gäste sollen allerdings im Rahmen bleiben, wie Timo Böcking erläutert. Die Gewinnmarge falle entsprechend gering aus. Trotz allem unterstütze der Verein nach jedem Festival wohltätige Projekte und Initiativen. Auch dies sei fester Teil des Konzepts.

Die positive Resonanz habe die Idee entstehen lassen, ein regelmäßiges Festival daraus zu machen. Dass der Ort blieb, hängt damit zusammen, dass Oliver Gaumann – „die orangisatorische Seele des Feldfunk-Festivals“, wie Timo Böcking sagt – bei der Hoppmann Stiftung „Demokratie im Alltag“ Ansprechpartner für das Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ ist. Und es liegt natürlich am Ort selbst, der mit den Jugend-Werkstatt-Gebäuden und dem Teich, den Holzbauten und den vielen Gestaltungselementen, den architektonischen Relikten aus der Zeit als Militärschießstand und dem vielen, teils wildromantischen Grün einen sehr besonderen Charme hat.

Das Dream-Pop-Duo „The Day“ – Laura Loeters aus Antwerpen und Gregor Sonnenberg aus Hamburg – treten beim siebten Feldfunk-Festival auf dem Erfahrungsfeld „Schön und Gut“ auf dem Fischbacherberg auf. Foto: Nanne Spielmann / The Day

Feldfunk-Festival Siegen verbindet Musik, Kunst und Ambiente zum besonderen Abend

Die Location ist Teil des Programms und mehr als „nur“ ein Veranstaltungsort. Sie wird mit Deko und Licht in Szene gesetzt, punktet als eigene Attraktion. Sie ist außerdem die Bühne für bildende Künstlerinnen und Künstler, deren Beiträge beim Feldfunkfestival dazugehören, weil dessen DNA eben nicht ausschließlich auf Musik gründet. In der Vergangenheit waren es etwa Ausstellungen, wie Timo Böcking berichtet, diesmal ist es der erwähnte Linus Hermann, der mit Video-Mapping arbeitet.

Das Festival führt also nicht nur Genres, sondern auch kreative Ausdrucksformen zueinander. „Wir möchten möglichst viele Menschen zusammenbringen. Wir wollen aus den Nischen heraus, wir sind für den Dialog“, erklärt Timo Böcking. Die Zielgruppe ist folglich nicht eingegrenzt. Gut: Kinderprogramm gibt es nicht. Doch ansonsten würden „von 16 bis 96“ alle angesprochen. Bei den auftretenden Acts achtet das Orga-Team auf einen gewissen Anspruch, darauf, dass sie etwas „über den Mainstream hinaus bieten“ und Eigenständiges präsentieren. Darum machen beim Feldfunk-Festival beispielsweise keine Coverbands mit.

Feldfunk-Festival Siegen auf dem Fischbacherberg mit freiem Eintritt

Eine gewisse Offenheit sollten die Besucherinnen und Besucher natürlich mitbringen. Die Erfahrung zeige aber, dass viele, die bei dem Festival „mit Musik konfrontiert sind, die sie nicht aus dem Alltag kennen“, Neues entdecken, sagt Timo Böcking. Wer eigentlich wegen des Jazz’ da sei, finde vielleicht auch am DJ-Set gefallen – oder umgekehrt. „Uns gelingt es immer wieder, auch Hardcore-Fans zu knacken und für andere Genres zu begeistern.“

Einlass zum Feldfunkfestival auf dem Erfahrungsfeld „Schön und Gut“, Klaus-Hoppmann-Weg 1 am Fischbacherberg, ist ab 19 Uhr, offizieller Start ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Online: feldfunk-festival.de

