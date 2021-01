Siegen: Mutmaßliche Tankstellenräuber stellen sich Polizei

Birlenbach. Zwei Männer überfallen in Siegen eine Tankstelle und verschwinden. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung stellen sich die Verdächtigen.

Nach dem Raub auf eine Tankstelle an der Birlenbacher Straße in

Siegen-Birlenbach Samstag, 5. Dezember, haben die Ermittler der Kriminalpolizei am Donnerstag, 7. Januar, Fotos des Täters mittels einer Öffentlichkeitsfahndung

veröffentlicht.

Am frühen Sonntagmorgen, 10. Januar, erschienen schließlich zwei Männer auf der

Polizeiwache in Siegen, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Die 21- und 18-Jährigen räumten ein, gemeinsam den Raub auf die Tankstelle begangen zu haben. Einer der beiden habe demnach die Tankstelle mit einem Brecheisen betreten, während der andere in einem Fahrzeug vor der Tür gewartet habe.

