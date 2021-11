Siegen: Mutmaßlicher Ladendieb wirft Steine auf Passanten

Siegen. Gestohlen, Steine geworfen und einen Polizisten verletzt. Die Vorwürfe gegen einen 36 Jahre alten Mann in Siegen klingen mehr als unschön.

Ein randalierender Ladendieb hat die Polizei in Siegen am Samstag, 13. November, gleich mehrfach beschäftigt.

Zunächst wurde der Leitstelle gegen 13.15 Uhr ein Ladendieb in einem Supermarkt an der Hagener Straße gemeldet. Die Beamten trafen den Beschuldigten vor Ort an und erteilten ihm einen Platzverweis. Bereits zu diesem Zeitpunkt verhielt sich der 36-Jährige unkooperativ, so die Beamten.

Siegener Polizist leicht verletzt

Kurze Zeit später erhielt die Polizei erneut einen Anruf. Der Mann würde nun Passanten mit Steinen bewerfen. Die Beamten trafen den aggressiven 36-Jährigen erneut an und nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. In der Wache beleidigte er die Polizisten und schlug um sich.

Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben.

