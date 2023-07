Die Polizei rückt sofort an. (Symbolbild)

Einsatz Siegen: Mutter sperrt sich aus – Kind (2) noch in Wohnung

Siegen. Eine Siegener Mutter steht vor ihrer Wohnung, als die Tür zufällt. Sie hat keinen Schlüssel, drinnen ist ihr Zweijähriges allein.

Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Leitstelle der Polizei am Montag, 3. Juli. Eine Mutter aus Siegen rief an und berichtete, sie habe sich zuhause ausgesperrt. Problem: In der Wohnung befinde sich das zweijährige Kind.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Sofort machten sich Polizei und Feuerwehr auf den Weg zur Wohnung. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte, dass im zweiten Obergeschoss eine Balkontür offenstand. Per Drehleiter gelang es den Einsatzkräften, in die Wohnung und damit zum Kind zu gelangen.

Polizei rät, Zweitschlüssel bei Nachbarn zu deponieren

Am Ende entstand kein Schaden, die Mutter konnte zu ihrem Kind zurückkehren, die Einsatzkräfte abrücken. Um solche oder schlimmere Situationen zu verhindern, rät die Polizei dazu, einen Zweitschlüssel bei den Nachbarn zu hinterlegen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können. Im Notfall stehen Polizei und Feuerwehr immer unter 110 oder 112 zur Verfügung.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland