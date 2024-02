Siegen: Nach 70 Jahren ist Schluss – Mackenbach macht zu

Geisweid Betten und Raumausstattung sind das Thema bei Mackenbach in Geisweid. Jetzt beginnt der Räumungsverkauf.

Ein Traditionsunternehmen in Geisweid schließt seine Türen: Das Betten- und Raumausstattungshaus Mackenbach hat den Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe begonnen. Gegründet wurde die Firma 1955 von Kurt Mackenbach, der seinen Betrieb stetig ausbaute. In den sieben Jahrzehnten, in denen die Firma bestand, wurden rund 80 Menschen ausgebildet. Aktuell gibt es im gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein keinen einzigen Auszubildenden mehr, der das Raumausstattungshandwerk erlernt.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Seit 2003 mit Wohnstudio

1995 erfolgte die Firmenübergabe von Kurt an Volker Mackenbach, der 1991 seine Meisterprüfung abgelegt hatte. In der Bettenabteilung stand „Gesundes Schlafen“ als Gesamtkonzept im Mittelpunkt. Textile Wohntrends wurden im Gardinenstudio aufgezeigt. Exklusive Vorhangstoffe, Bodenbeläge, Heim- und Haustextilien rundeten das Thema „Schöner Wohnen“ ab. Volker Mackenbach baute die Sonnenschutzabteilung aus. Im Jahre 2003 erfolgte ein kompletter Geschäftsumbau mit Eröffnung eines Wohnstudios. In der eigenen Werkstatt wurden Polsterarbeiten ausgeführt.

Fachkräftemangel und ein Wandel der Zeit haben auch dieses Handwerk erreicht. Darum haben sich Volker und Meike Mackenbach dazu entschlossen, ihren Traditionsbetrieb aufzugeben. Das Gebäude soll verkauft werden. Doch das Handwerk möchte Volker Mackenbach weiterführen. Auch nach der Geschäftsaufgabe wird er weiter Rollos und Vorhänge für Fenster, Türen und Lichtschächte anbieten.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland