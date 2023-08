Siegen-Wittgenstein. Nach dem langen Dauerregen-Mistwetter hat Carsten Beyer, Meteo Siegerland, gute Nachrichten: Es wird wieder schön. Und nicht zu heiß!

Der vergangene Sonntag, 6. August, war mit unter 17 Grad der bislang kühlste Tag des Sommers 2023 und brachte überall im Kreisgebiet Regenmengen von 10 bis 40 Litern pro Quadratmeter. Wie Carsten Beyer mitteilt, war der August ohnehin deutlich zu nass gestartet – aber Wetterbesserung ist in Sicht „und wahrscheinlich geht es auch wieder Richtung Sommer“, so der Betreiber von Meteo Siegerland.

Das kräftige Tief „Zacharias“ mit Zentrum über der Ostsee sorgt besonders in Norddeutschland für stürmisches Wetter, im Südwesten macht sich schon Hochausläufer „Karin“ bemerkbar, so Beyer. Dienstag wandert das Tiefzentrum nur langsam nach Südskandinavien und beeinflusst somit weiterhin das Wetter im Kreisgebiet, während es im Süden schon ruhiger und wärmer wird. Mittwochvormittag dann zieht eine Kaltfront aus Nordwesten durch, so der Experte, „dann wird es endlich von Südwesten her schöner und wärmer – Donnerstag und Freitag dann mit Sonnenschein bis 25 Grad“.

Derzeit noch unsicher ist in den Wettermodellen das nächste Wochenende. Samstag und eventuell auch Sonntag können vorübergehend nochmal mehr Wolken durchziehen, bevor die neue Woche dann wieder Sommer mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad beginnt.

