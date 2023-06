Kriminalität Siegen: Nach Polizeikontrolle muss Frau 962 Tage in Haft

Siegen. Bundespolizisten verlangen von einer 27-Jährigen den Ausweis. Den kann sie nicht vorlegen, aber sie hat die eine oder andere Überraschung parat.

Zwei Haftbefehle liegen gegen eine Frau vor, die Bundespolizisten am Dienstagabend, 27. Juni, im Duisburger Hauptbahnhof kontrolliert haben.

Weil sich die 27-Jährige an Gleis 1 nicht ausweisen konnte, nahmen die Beamten sie mit aufs Revier. Bei der Personalienüberprüfung wurde festgestellt, dass Sie die Staatsanwaltschaften Koblenz und Siegen per Haftbefehl ausgeschrieben hatte. In Koblenz wurde sie gesucht, weil sie wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls eine Restfreiheitsstrafe von 365 Tagen zu verbüßen hat, teilt die Bundespolizei mit.

Frau wird festgenommen und in JVA gebracht

In Siegen indes warten wegen besonders schweren Raubes 597 Tage von ursprünglichen 3 Jahren und neun Monaten Haft auf dei Frau, so die Polizisten weiter. Die Frau wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

