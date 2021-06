Siegen: Nachfolge von Kinderarzt Del Piero in Geisweid klar

Geisweid. Ende des Jahres geht der Siegener Kinderarzt Dr. Luc Del Piero in Ruhestand. Das soll mit seiner Geisweider Praxis geschehen.

Das MVZ Wellersberg, eine Tochtergesellschaft der DRK-Kinderklinik Siegen, übernimmt zum Donnerstag, 1. Juli, die Kinderarztpraxis Dr. Luc Del Piero in Geisweid und führt sie gemeinschaftlich weiter.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Damit ist die Nachfolge des Kinder- und Jugendmediziners geregelt, der seine Praxis in der Marktstraße seit mehr als 34 Jahren führt. Luc Del Piero wird noch bis Ende 2021 als angestellter Arzt im Team des MVZ Wellersberg die Praxis fortführen. Parallel will man gemeinsam geeignete Ärztinnen und Ärzte des großen Teams der Kinderklinik in die praktische Versorgung einbinden, um die Praxis nach dem Austritt Dr. Del Pieros in den Ruhestand weiter zu betreiben, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Standort in Siegen-Geisweid bleibt derselbe

„Ich freue mich, mit dem MVZ Wellersberg und dessen Team nun eine Lösung gefunden zu haben, meine erfolgreiche Kinderarztpraxis gemeinschaftlich fortzuführen“, sagt der Arzt. „So kann den vielen Familien in Geisweid für die medizinische Versorgung weiterhin eine Perspektive aufgezeigt werden.“

Das Konzept sichere die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der Region noch weiter auf lange Sicht, „genauso wie wir es in Freudenberg bereits seit zehn Jahren erfolgreich realisieren konnten“, erläutert Klinik- und MVZ-Geschäftsführer Carsten Jochum. Das Team der Praxis werde ebenso wie der Kinderarzt nun im MVZ Wellersberg angestellt, die Praxis mit all ihren Angeboten sukzessive an das System der Praxen angebunden.

+++Lesen Sie auch: Jürgen Drews wirbt in Siegen für „Plank for Plasma“+++

Für Eltern und Patienten ändere sich im Großen und Ganzen nicht viel. Praxis und Team blieben in der Marktstraße, die Telefonnummer bleibe dieselbe.

Die Kontaktdaten: Kinder- und jugendärztliche Praxis Geisweid, Marktstraße 36, 57078 Siegen; Telefon: 0271/880790; Fax: 0271/8807925, mvz.geisweid@drk-kinderklinik.de; www.drk-kinderklinik.de.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland