Siegen: Nachts auf Straße getorkelt und von Auto erfasst

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße ist am späten Mittwochabend ein Fußgänger in Siegen-Seelbach von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden.

Seelbach. Als der 32-Jährige in Seelbach auf die Freudenberger Straße torkelt, hat der Autofahrer keine Chance mehr, den Aufprall zu verhindern.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Freudenberger Straße ist am späten Mittwochabend ein Fußgänger in Siegen-Seelbach von einem Auto angefahren und schwerst verletzt worden. Wie die Polizei erklärte, war der Notruf gegen 23.30 Uhr eingegangen. Rund 100 Meter hinter dem Abzweig Alchen in Richtung Lindenberg war der dunkel gekleidete Mann plötzlich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße getorkelt. Dort wurde er frontal von einem Audi A6 erfasst. Der Mann wurde mit voller Wucht auf die Motorhaube geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 32-jährige Audi-Fahrer hatte noch versucht, der Person auszuweichen. Auf dem linken Fahrstreifen kam das Auto zum Stillstand.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus

Während der Autofahrer und eine weitere Person unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin nach ersten Angaben einen Schock und wurde im Rettungswagen betreut. Die Feuerwehr rückte ebenfalls mit aus. Im Einsatz war die Einheit Alchetal und die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache Siegen-Weidenau. Sie unterstützten den Rettungsdienst bei den Rettungsmaßnahmen und leuchteten im Anschluss für die polizeilichen Ermittlungen die Unfallstelle aus. Der Schwerstverletzte kam nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus. Für die Dauer des Einsatzes war die Freudenberger Straße in Richtung Freudenberg komplett gesperrt worden. Der Unfallwagen wurde sichergestellt und von einem Siegener Abschleppunternehmen geborgen. Dem Fußgänger, einem 32-jährigen Freudenberger, wurde eine Blutprobe entnommen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland