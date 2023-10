Unfall in Siegen: An dem BMW entsteht Totalschaden.

Unfall Siegen: Nachts zu schnell in die Kurve – Totalschaden

Obersdorf. Auf der Landstraße zwischen Eisern und Obersdorf verliert ein BMW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wage,

Zu einem schweren Unfall wurden die Feuerwehr, Polizei sowie der Rettungsdienst auf die L 909 zwischen Obersdorf und Eisern gerufen. Ein BMW-Fahrer, der von Eisern in Richtung Obersdorf unterwegs war, kam am Sonntag gegen 1.35 Uhr aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen krachte in eine Böschung, wurde herumgeschleudert, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der Fahrer musste medizinisch versorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Feuerwehreinsatzkräfte streuten Bindemittel wegen auslaufender Betriebsstoffe und leuchteten die Unfallstelle aus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland