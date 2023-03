Siegen: Nächtlicher Einbruch in Restaurant – Geld erbeutet

Die Täter kommen in der Nacht, so die Siegener Polizei. (Symbolbild)

Siegen. Ein Restaurant an der Spandauer Straße in Siegen wird zum Ziel von Einbrechern. Die Täter gehen rücksichtslos vor.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag, 23. März, in ein Restaurant an der Spandauer Straße in Siegen eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, teilt die Polizei am Freitag mit. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räume und Schränke.

Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt

Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie Bargeld. Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0271/7099-0 zu melden.

