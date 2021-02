Siegen/Netphen: EC-Karten-Betrüger prellt Seniorin

Die Polizei in Siegen bittet um Hinweise.

Netphen. In Netphen wird eine Frau bestohlen, ihre EC-Karte wird wenig später kriminell in Siegen eingesetzt. Die Polizei sucht den Täter.

In Einkaufszentren im Raum Netphen sind im Herbst und Ende vergangenen Jahres mehrfach Senioren Opfer von Taschendiebstählen in Supermärkten geworden.

Zuvor wurden sie durch unbekannte Personen unter einem Vorwand um Hilfe gebeten wurden, beschreibt die Polizei die Masche.

Die Polizei sucht diesen Tatverdächtigen. Foto: Polizei

In vielen Fällen wurde mit den erbeuteten EC-Karten versucht, Geld abzuheben. Am 25. September wurde eine 88-Jährige zunächst von einem unbekannten männlichen Tatverdächtigen in gebrochener englischer Sprache angesprochen und abgelenkt.

Polizei in Siegen bittet um Hinweise

An einem Geldautomat auf der Sieghütte in Siegen gelang es dem Tatverdächtigen, einen fast vierstelligen Betrag abzuheben. Die Polizei sucht den Mann nun per Foto.

Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Siegen unter 0271/7099-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.