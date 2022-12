Siegen, Netphen, Kreuztal: Diverse Einbrüche am Wochenende

Siegerland. Die Kripo suche Zeugen: Einbrecher trieben am Wochenende ihr Unwesen – in der Siegener Innenstadt scheint sich eine Einbruchserie fortzusetzen.

Mehrere Einbrüche im Siegerland meldet die Kreispolizeibehörde am Wochenende. In allen Fällen werden mögliche Zeugen um Hinweise gebeten.

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 17. Dezember, in eine Autorecyclingfirma in Ferndorf eingebrochen. Sie schlugen die Scheibe eines Rolltors ein und konnten das Tor durch das entstandene Loch öffnen. Auf dem Gelände hebelten die Täter außerdem die Tür zu einem Reifenlager auf. Bisher ist unklar, ob die Einbrecher etwas entwendet haben. Mit einer Videokamera wurden die Täter aufgenommen. Der erste Mann trug schwarze Kleidung, der zweite trug einen weißen Kapuzenpullover und hatte offenbar einen längeren schwarzen Bart. Hinweise an die Kripo Kreuztal: 0271/7099-0.

Einbruch in Werkstatt: Videoüberwachung hält zwei Einbrecher im Bild fest

Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 0.30 und 1.30 Uhr, sind zwei Männer in eine Werkstatt in Helgersdorf eingebrochen. Sie hebelten eine Eingangstür auf und öffneten in der Werkstatt sämtliche Türen und Schränke. Nach ersten Sichtungen haben die Täter aber keine Beute machen können. Auf den Aufnahmen der Videokamera des Gebäudes sind die beiden Männer zu sehen. Ein Einbrecher war etwa 1,80 Meter groß, trug weiße Schuhe, eine dunkle Hose, ein schwarzes Oberteil mit Kapuze und eine schwarze Maske. Sein Kollege war ebenfalls etwa 1,80 Meter groß, trug rote Schuhe, weiße Oberbekleidung mit Kapuze und helle rötliche Handschuhe sowie eine Maske. Hinweise an die Kripo Kreuztal: 0271/7099-0.

Eine Einbruchsserie in der Siegener Innenstadt scheint sich fortzusetzen: Nach drei Einbrüchen ins Pfarrheim St. Marien am Häutebachweg war das Ziel der Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 18. Dezember, das Pfarrheim St. Michael an der Kampenstraße. Zerstörung und Diebstahl sind die Folgen, teilt das Dekanat mit. Hinweise an die Kripo in Siegen: 0271/70990.

