Siegen - neu: Den Einkaufsburschen zum Einkaufen schicken

Siegen. Merlin Maximilian Vierschilling lässt sich einkaufen schicken. Gegen Bezahlung wird er der „Einkaufsbursche“. So funktioniert die Idee.

Merlin Maximilian Vierschilling plant noch einmal seine Einkaufsroute durch. Mittlerweile ist es 13 Uhr und der 28-jährige Jungunternehmer macht sich auf den Weg in den Supermarkt. Mit seinem neu gegründeten Lieferservice „Einkaufsbursche“ möchte er älteren Menschen, Menschen mit Behinderung sowie Pflegebedürftigen und deren Angehörigen unter die Arme greifen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Der Drang zur Selbstständigkeit war schon lange da“, sagt Vierschilling. Liegt wohl in der Familie, denn auch seine beiden älteren Brüder haben jeweils als Eventmanager und Webdesigner eine eigene Firma gegründet. Für die Realisierung seines Plans suchte er aber nach einer einzigartigen Geschäftsidee, die wenig Startkapital benötigt – und siehe da, es gelang ihm. Es gebe zwar Lieferdienste, aber keine in Siegen, die seine Zielgruppe anspreche, so Vierschilling. Zuvor war der 28-Jährige in der Industrie tätig. Das verdiente Geld legte er zur Seite und investierte es in das neue Unternehmen. Die Namensfindung war für ihn dann keine Herausforderung mehr: „Die Idee war plötzlich in meinem Kopf.“ Unterstützt wird der Jungunternehmer von seinen Freunden und der Familie – besonders aber auch von seiner Freundin. „Ich bekomme sehr viel Rückenwind“, sagt er lächelnd.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Konsumlaune im Keller, in Läden gehen Lichter aus +++

Das ist der Service

Von 8 bis 13 Uhr können Kundinnen und Kunden im Umkreis von etwa 15 Kilometer um die Siegener Innenstadt herum ihre Bestellungen aufgeben. Dies geht per Telefon oder neu designter Website. Einfach den gewünschten Supermarkt auswählen und eine Einkaufsliste erstellen – dann wird die Ware auch noch am selben Tag geliefert. „Die Website ist dafür sehr gut und einfach aufgebaut”, sagt Vierschilling.

Nach Arbeitsschluss kommt auch die Freundin nach Hause und hilft ihm beim Planen oder Empfangen von Bestellungen. Sind alle Aufträge dann finalisiert, kann die Routenplanung beginnen. Um höchst effizient zu arbeiten, möchte er zunächst alle Einkäufe erledigen und sie anschließend den Kundinnen und Kunden liefern. Mit seinem Polo und zehn Einkaufskörben im Kofferraum hat er genug Platz für viele Lebensmittel. „Natürlich mit Kühlakkus, damit alles kühl bei der Kundin oder dem Kunden ankommt”, versichert der Jungunternehmer. Die Einkäufe trägt der junge Mann dann direkt vom Auto zum gewünschten Ort im Haus. „Natürlich helfe ich auch gerne beim Einräumen“, sagt Vierschilling.

+++ Lesen Sie auch: Kaufsucht in Siegen: Wenn Shopping zum Lebensinhalt wird +++

Das ist der Preis

Besonders wichtig ist ihm dabei der direkte Austausch mit den Kunden. „Vor der ersten Lieferung gibt es ein Erstgespräch. Ich möchte auf längere Zeit mit den Menschen eine Bindung aufbauen und Stammkunden gewinnen”, betont Vierschilling. So lerne er auch die Bedürfnisse der Menschen kennen, um zukünftige Einkäufe zu verbessern. Um die Dienstleistung des Einkaufsburschen wahrnehmen zu können, müssen die Kunden ein Abo abschließen: Für 49 Euro im Monat, 99 Euro in 3 Monaten oder 180 Euro mit einer Laufzeit von sechs Monaten kann der 28-Jährige unbegrenzt einkaufen geschickt werden. Das Geld streckt der Einkaufsbursche im Supermarkt vor – abgerechnet wird danach vor der Haustür.

Um den Preis für pflegebedürftige Menschen zu senken, hat Vierschilling auch einen Antrag an die Pflegekassen geschickt – dieser ist aber noch in Bearbeitung. Jetzt möchte der Jungunternehmer erstmal so viele Kunden wie möglich gewinnen, um sein Unternehmen mehr und mehr erweitern zu können: Ein Auto mit Kühlfunktion ist dabei ganz oben auf der Liste.

Info: www.einkaufsburschen.de, 0177/3361139

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland