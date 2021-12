Siegen: Neue Ampel auf Heeserstraße macht Radfahren sicherer

In der Heeserstraße in Siegen im Bereich der Bahnunterführung gibt es ab sofort eine neue gesicherte Überquerung für den Rad- und Fußverkehr.

Siegen. Auf der Heeserstraße unweit des Autohauses Köhler in Siegen gibt es eine neue Ampel. Sie soll das Radfahren sicherer machen.

Für den Rad- und Fußverkehr gibt es ab sofort eine gesicherte Überquerung im Bereich der Heeserstraße und Bahnunterführung unweit des Autohauses Köhler in Siegen.

Die vorhandene Ampelanlange wurde jetzt umgebaut und ist so geschaltet, dass für Radfahrende und Fußgänger vorrangig grün ist, so die Stadtverwaltung. Eine Straßenmarkierung zeigt die neue Querung an. Beim Kfz-Verkehr passt sich die Ampelanlage automatisch an und stellt das Lichtsignal für den Straßenverkehr auf grün. Nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung belaufen sich die Kosten für die Erneuerung und Erweiterung auf rund 38.000 Euro.

Wichtigste Nord-Süd-Verbindung in Siegen

In dem Bereich quert der Hauptradweg unter der Hüttentalstraße (HTS) die Heeserstraße, der Geh- und Radweg ist zugleich die wichtigste Nord-Süd-Verbindung im Stadtgebiet. Bislang musste die Heeserstraße an dieser Stelle ungesichert überquert werden. Aus diesem Grund war im Klimaschutzteilkonzept Mobilität vorgeschlagen worden, die Ampelanlage um eine sichere Querung für den Rad- und Fußverkehr zu erweitern.

Weil die Erneuerung der Ampelanlage für 2021 ohnehin geplant war, konnte der Vorschlag zeitnah umgesetzt werden, so die Verwaltung.

