Siegen: Neue Hausarztpraxis öffnet unweit der Innenstadt

In Siegen eröffnet am 2. Mai eine allgemeinmedizinische Praxis unter der Leitung von Jochen Meyer. Über die Ergänzung im ärztlichen Versorgungsangebot freut sich MVZ-Geschäftsführerin Jessica Pfeifer.

Siegen. Jochen Meyer ist Arzt und praktiziert in Kürze auf dem Rosterberg. Der Mediziner ist in Siegen kein Unbekannter.

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Wichernstraße 40, wird in der kommenden Woche eine allgemeinmedizinische Praxis eröffnen.

Geleitet wird die neue Praxis von Jochen Meyer (45). Der gebürtige Siegener ist Internist, absolvierte seine fachärztliche Ausbildung im Jung-Stilling bei Professor Joachim Labenz. Anschließend war er bereits als Gastroenterologe im MVZ tätig – noch in der Sandstraße. Nach einer zweijährigen Weiterbildung zum Allgemeinmediziner ist er nun zurück auf dem Rosterberg und blickt, wie er sagt, mit Vorfreude seiner künftigen Aufgabe entgegen: „Mit einem motivierten Praxisteam wollen wir alles dafür tun, unsere Patienten optimal zu versorgen.“

24 Facharztpraxen in Siegen, Freudenberg, Weidenau, Kreuztal, Betzdorf und Olpe

Die Medizinischen Versorgungszentren des Diakonie Klinikums leisten mit 24 Facharztpraxen aus 17 Disziplinen an den Standorten Siegen, Freudenberg, Weidenau, Kreuztal, Betzdorf und Olpe ein umfassendes, wohnortnahes Diagnose- und Therapieangebot. „Mit der Einrichtung einer ersten allgemeinmedizinischen Praxis in unserem MVZ betreten wir ein Stück weit Neuland“, sagt Geschäftsführerin Jessica Pfeifer. „Wir leisten damit einen starken Beitrag, damit sich die hausärztliche Unterversorgung in der Region etwas entspannt.“

Eröffnen wird die allgemeinmedizinische Praxis am Dienstag, 2. Mai. Der Eingang zur Praxis ist oberhalb des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses im hinteren Gebäudetrakt des MVZ. Dort befinden sich unter anderem auch die Facharztpraxen der Kardiologie und der Gastroenterologie sowie das Diagnostische Brustzentrum.

Ab 8 Uhr können unter 0271/333 66 13 oder per E-Mail an mvz-termin@diakonie-sw.de Termine zur Patientenvorstellung vereinbart werden.

